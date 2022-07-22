Військо РФ відмовляється йти в бій на багатьох напрямках, – Генштаб
Російські армійці вдаються до саботажу й відмовляють йти в бій на деяких напрямках
Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбук.
Зазначається, що українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи продовжують успішне вогневе ураження скупчень живої сили, військової техніки російських окупантів та складів з боєприпасами.
"Внаслідок втрат особовий склад ворога на багатьох напрямках відмовляється йти в бій та вдається до саботажу", - йдеться в повідомленні.
- Станом на ранок 22 липня ЗСУ відбили штурм ворога на напрямках Доломітне - Новолуганське, Стряпівка - Соледар, Мала Семейдинуха - Андріївка та Давидів Брід - Білогірка. Проте йдуть бо] на напрямку Верхньокам’янка - Верхньокам’янське, біля Вуглегірської ТЕС і Покровського.
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