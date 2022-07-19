Про це Олексій Данілов розповів в ефірі всеукраїнського телемарафону.

"Зараз ситуація зовсім інша, ніж місяць тому. Завдяки тому, що ми отримуємо достатню кількість зброї від наших партнерів ми встановили певний паритет на певних позиціях. Чи достатньо цього на сьогодні? На превеликий жаль, я можу сказати, що хотілось би більше", - сказав Данілов.

Данілов відзначив, що міжнародні партнери зараз частково задовільняють потреби України в озброєнні, однак постачання повинне тривати. Зараз, як зазначив секретар РНБО, робота з постачання зброї триває 24 години на добу.

"Якби така сучасна зброя була у нас на початку війни, мабуть, ми б могли набагато швидше це все закінчити. Але нам не вірили і почали давати зброю в другій половині березня, – наголосив секретар РНБО.

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Він також сподівається, що на новій зустрічі "Рамштайн" партнери нашої держави погодяться на збільшення постачання зброї, щоб на фронті був не паритет, а перевага України.

18 липня Валерій Залужний повідомив, що утримати позиції допомогли HIMARSи.

Того ж дня в ефірі Еспресо дипломат Олександр Щерба наголосив, що HIMARS відіграють ключову роль у звільненні Херсонщини.

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