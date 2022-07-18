Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"У форматі "Рамштайн" США задають тон. Спочатку були Javelin, які переломили хід першого етапу війни. Сподіваюсь, що HIMARS відіграють ключову роль на другому етапі війни, при звільненні Херсонщини", - наголосив Щерба.

Дипломат також додав, що США не змінюють свого курсу у наданні військової допомоги Україні.

"Нам потрібна конкретна зброя - це HIMARS максимальної дальності й потужності. США дотиснуть тих, хто сумнівається - це американське рішення. Сподіваюсь, що його приймуть", - підкреслив Щерба.

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