ЗСУ просуваються на Херсонському напрямку, - керівник пресцентру ОК "Південь" Гуменюк
Керівник пресцентру ОК "Південь" Наталя Гуменюк повідомила, що наступальні дії ЗСУ на Півдні країни впевнені
Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".
"На Херсонському напрямку ЗСУ просуваються, ці кроки дуже впевнені. Вони робляться у тиші, у таємничості, щоб закріпитися на цих територіях і потім сповістити про перемоги. Ворог може залишати загрозливі сюрпризи на територіях, які залишив", - наголосила Гуменюк.
Керівник пресцентру ОК "Південь" також додала, що росіяни продовжують атакувати авіацією острів Зміїний.
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