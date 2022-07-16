Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".

"На Херсонському напрямку ЗСУ просуваються, ці кроки дуже впевнені. Вони робляться у тиші, у таємничості, щоб закріпитися на цих територіях і потім сповістити про перемоги. Ворог може залишати загрозливі сюрпризи на територіях, які залишив", - наголосила Гуменюк.

Керівник пресцентру ОК "Південь" також додала, що росіяни продовжують атакувати авіацією острів Зміїний.

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