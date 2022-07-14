На Миколаївщині знищено пункт управління і склад боєприпасів окупантів, - ОК "Південь"
Пункт управління і склад боєприпасів противника знищено в Снігурівському і Баштанському районах
Про це повідомляє штаб Оперативного командування "Південь".
"Наші підрозділи завдали чотирьох влучних ударів по ворожих цілях на Миколаївщині. Як наслідок, знищено пункт управління і склад боєприпасів противника в Снігурівському і Баштанському районах", - йдеться у повідомленні.
- Також сьогодні, 14 липня, радник голови військової адміністрації Сергій Хлань розповів, що біля Херсона палає управління стратегічних комунікацій окупантів
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