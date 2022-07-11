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Головна війна з Росією ЗСУ ювелірно знищують техніку, яку орки стягують на південь, - радник голови Херсонської ВА Хлань
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ЗСУ ювелірно знищують техніку, яку орки стягують на південь, - радник голови Херсонської ВА Хлань

11 липня, 2022 понедiлок
17:10
війна з Росією HIMARS

Радник голови Херсонської військової адміністрації, військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань розповів, що на Херсонщині від окупантів звільнено село Іванівка Береславського району

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Кожне село - це наближення до Херсону та звільнення Херсонщини. ЗСУ потужно винищують склади боєприпасів та командні пункти в тилах ворога. Орки вперто везуть техніку на південь, а ЗСУ влучно знищують її. У центрі Херсона ювелірно було знищено командний пункт та розташування росгвардії. Жоден цивільний не постраждав, тільки військові РФ", - підкреслив Хлань.

Радник голови Херсонської військової адміністрації додав, що стався вибух у промисловій базі Таврійська та знищено пересувний командний пункт ППО, радіолокаційні системи противника.

"Наслідком цього вибуху є велика кількість 200-х орків. У росіян порушено логістичний зв’язок постачання зброї, боєкомплектів, важкого озброєння. Вони бояться поставляти техніку залізничним транспортом ближче до Херсона та не можуть на лінію зіткнення переносити склади боєкомплектів і техніки", - зауважив Хлань.

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