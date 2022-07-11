ЗСУ завдали удару по скупченню противника на Херсонщині, - ОК "Південь"

Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".

"Нашими військами тримається тенденція постійного напруження ворога через несподіване застосування різних форм та способів впливу. Тримаючи контроль на суходолі, застосуванням авіації – парою штурмовиків – нанесено удар по скупченню противника на Херсонщині. Уражено командно-спостережний пункт рашистської артилерійської бригади та контрольно-командний пункт Росгвардії, який напередодні атакували", - йдеться у повідомленні.

За добу втрати противника складають 38 рашистів, 10 одиниць техніки, серед яких: 4 гаубиці "Мста-Б", переносний зенітно-ракетний комплекс та 5 одиниць автотехніки. Також знищено 2 склади боєприпасів на Херсонщині.

10 липня міністр оборони розповів, що президент наказав українським військовим повернути окуповані території на Півдні України, які є важливими для економіки країни.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb