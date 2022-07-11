ЗСУ завдали удару по скупченню противника на Херсонщині, - ОК "Південь"
Захисники України вразили пункти спостереження та командування окупантів у Херсонській області
Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".
"Нашими військами тримається тенденція постійного напруження ворога через несподіване застосування різних форм та способів впливу. Тримаючи контроль на суходолі, застосуванням авіації – парою штурмовиків – нанесено удар по скупченню противника на Херсонщині. Уражено командно-спостережний пункт рашистської артилерійської бригади та контрольно-командний пункт Росгвардії, який напередодні атакували", - йдеться у повідомленні.
За добу втрати противника складають 38 рашистів, 10 одиниць техніки, серед яких: 4 гаубиці "Мста-Б", переносний зенітно-ракетний комплекс та 5 одиниць автотехніки. Також знищено 2 склади боєприпасів на Херсонщині.
- 10 липня міністр оборони розповів, що президент наказав українським військовим повернути окуповані території на Півдні України, які є важливими для економіки країни.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.67
Купівля 34.67Продаж 35.57
-
EUR
Купівля 35.2Продаж 36.49
- Актуальне
- Важливе