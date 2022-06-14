Про це Зеленський заявив у інтерв'ю ZDF.

На питання, чи розглядатиме він територіальні поступки України заради миру, Зеленський відповів негативно.

"Ми на своїй землі, це наш народ, це наша територія і дуже боляче втрачати людей, але ми втратимо все, якщо програємо Росії у цій війні", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що Україна розпочне переговори лише, коли РФ буде готова покласти край війні.

"Ми точно знаємо, що робимо, я підкреслюю, що у нас немає жодних сумнівів, ми готові розмовляти лише в тому випадку, якщо інша сторона готова покласти край війні. У нас немає часу на розмови, які не працюють", - підкреслив Зеленський.

4 червня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна відновить переговори з Росією, коли вона припинить наступ на Донбасі, ракетні обстріли українських міст та шантаж.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb