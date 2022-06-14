Ми втратимо все, якщо програємо у цій війні, - Зеленський відкинув можливість територіальних поступок Росії
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не має наміру йти на територіальні поступки Росії заради миру
Про це Зеленський заявив у інтерв'ю ZDF.
На питання, чи розглядатиме він територіальні поступки України заради миру, Зеленський відповів негативно.
"Ми на своїй землі, це наш народ, це наша територія і дуже боляче втрачати людей, але ми втратимо все, якщо програємо Росії у цій війні", - сказав Зеленський.
Він наголосив, що Україна розпочне переговори лише, коли РФ буде готова покласти край війні.
"Ми точно знаємо, що робимо, я підкреслюю, що у нас немає жодних сумнівів, ми готові розмовляти лише в тому випадку, якщо інша сторона готова покласти край війні. У нас немає часу на розмови, які не працюють", - підкреслив Зеленський.
- 4 червня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна відновить переговори з Росією, коли вона припинить наступ на Донбасі, ракетні обстріли українських міст та шантаж.
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