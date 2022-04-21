Ми заявляємо і підтверджуємо: у бомбосховищах Азовсталі є цивільні громадяни, - директор по персоналу
Директор з персоналу та адміністрації меткомбінату "Азовсталь" Групи "Метінвест" Іван Голтвенко підтвердив інформацію, що у бомбосховищах комбінату перебувають цивільні: як члени сімей працівників Азовсталі, так і мирні маріупольці
Посадовець розповів про це в етері Еспресо.
"Ми бачили всі в Інтернеті кадри, де показували цивільних у бомбосховищах Азовсталі - це дійсно так. Ми заявляємо і підтверджуємо: це дійсно дружини й діти наших працівників, а також мирні маріупольці. У перші дні повномасштабного нападу Росії на Україну компанія ухвалила рішення, що в бомбосховища будуть впускати усіх жителів Маріуполя", - зазначив Голтвенко.
Директор по персоналу також наголосив, що важкий досвід 2014-го стимулював ухвалити рішення відновити й привести до ладу всі бомбосховища на території меткомбінату. Їх обладнали сухпайками, організували забезпечення водою, тож умови перебування в бомбосховищах на території Азовсталі достатньо хороші.
"Ми впевнені, що металургія й Маріуполь будуть процвітати в єдиній та цілісній Україні. Ми в цьому впевнені й чекаємо можливості повернутися в місто й відновлювати Маріуполь та наше підприємство", - зауважив Іван Голтвенко.
- Нагадаємо, генеральний директор металургійного комбінату "Азовсталь" Енвер Цкітішвілі повідомив, що в бомбосховищах заводу "Азовсталь" перебуває понад 200 цивільних людей, серед них є діти.
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