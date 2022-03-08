Ми знаємо все про них. у росіян є завдання закріпитися на околицях Миколаєва, - Кім

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram.



"Противник підходить до міста. Вони мають завдання закріпитися на околицях. Але про них знаємо все і всі їхні плани та всі їхні настрої", - сказав Кім.

Він також наголосив, що миколаївці, на його прохання, за пару годин перекрили перехрестя міста шинами.

"Перше, без моєї команди нічого не палимо. Нині у місті нікого немає. Переміщується лише наша техніка. Наші дії - це запобіжні заходи. Друге. Якщо це потрібно буде робити, то я повідомлю подробиці – звідки і що робити", - сказав голова ОВА.



