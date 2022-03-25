Global Львів Головна
ua ru
Global Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією: біженці
Головна війна з Росією Ми знайдемо кожного російського військового. Не думайте, що ваші прізвища нам не відомі, - Верещук

Ми знайдемо кожного російського військового. Не думайте, що ваші прізвища нам не відомі, - Верещук

25 березня, 2022 п'ятниця
02:31
війна з Росією Ірина Верещук

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук звернулась до російських військових і наголосила, що вони нестимуть відповідальність

Про це Верещук повідомила у брифінгу.

За словами міністерки, росіяни нестимуть відповідальність у Гаазі.

"Хочу зараз публічно наголосити, що ми знайдемо кожного російського військового та їхніх посіпак, які вдаються до військових злочинів і притягнемо до найсуворішої відповідальності в Гаазькому та інших судах. Тому, щоб всі російські військові, які чують моє звернення, знали, що нікому не дамо уникнути покарання. Ви будете відповідати за скоєні злочини за всіма строгими законами вітчизняного та міжнародного законодавства. Не думайте, що ваші прізвища нам не відомі", - наголосила Ірина Верещук.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Відео
російські військові
Гаага
російська агресія
війна
Ірина Верещук
Армія Росії
Читайте також:
окупанти з рф
24 березня, 2022 четвер
Ворог супроводжує колони техніки гелікоптерами – голова Сумської ОВА
Anonymous
23 березня, 2022 середа
Володимир Зеленський повільно, але впевнено денацифікує Росію, - Anonymous
збили російський Мі-35
24 березня, 2022 четвер
ЗСУ збили російський Мі-35, - Міноборони
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.24
    Купівля 29.24
    Продаж 29.91
  • EUR
    Купівля 32.2
    Продаж 33
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
25 березня
03:25
Андрій Павелко
Пропоную розглянути можливість подачі спільної заявки на проведення ЧС з футболу в Україні та Великобританії, - президент УАФ
03:03
Лукашенко
Австралія запровадила санкції проти Лукашенка та 22 російських пропагандистів
02:03
Сон
Центр протидії дезінформації дав пораду українцям: як боротись з безсонням
01:50
Анджей Дуда відповів на погрози Росії польською приказкою
01:48
Збірна Італії
Італія сенсаційно програла Північній Македонії і вдруге поспіль не зіграє на ЧС з футболу
01:38
Хода у Софії
У болгарській столиці пройшла масова хода на підтримку України. Відео
01:15
збитий літак окупантів
Мінус один Су-34 та чотири крилаті ракети Росії. Повітряні сили України розповіли про результати дня
01:13
Саратов
В результаті нанесення удару по окупованому порту Бердянськ, знищено великий десантний корабель “Саратов”, - Генштаб
01:02
Веслі Кларк
"Десь у людному місці в Польщі". Екскомандувач НАТО в Європі вважає, що Путін здатен застосувати ядерну зброю проти країни Альянсу
00:55
Взуття на річці Дунай
Вікторе, знаєш, що відбувається у Маріуполі? Сходи на свою набережну, подивись на взуття і побачиш, як масові вбивства можуть повторюватись у сучасному світі, - Зеленський звернувся до Орбана
00:48
Зеленський
У цій війні не можна без перемоги, - Зеленський
00:37
Володимир Зеленський
Ви застосували санкції, ми вдячні, але це було трошечки пізно, бо якби це було раніше, то Росія не пішла б війною, - Зеленський закликав Єврораду не спізнитись з членством України в ЄС
00:30
Саміт G20 у Римі
Байден підтримав ідею виключення Росії з G20 і запропонував долучити Україну як спостерігача
00:26
Укрзалізниця опублікувала графік додаткових евакуаційних поїздів на 25 березня
00:18
авіаудар у Коростені
Росія завдала ракетний удар по Дніпропетровщині
00:08
Джастін Трюдо
Канада запровадила нові санкції проти Росії
2022, четвер
24 березня
23:49
окупанти в Маріуполі
Окупанти здійснили артобстріл по Калинівці на Київщині, є загиблі
23:47
В'ячеслав Аброськін
Замість живих дітей пропоную себе. Генерал Аброськін готовий віддати своє життя в обмін на евакуацію дітей з Маріуполя
23:28
Чорнобаївка
Росіян удесяте побили в Чорнобаївці, - Арестович
23:11
Єнс Столтенберг
Повноцінна війна Росії з НАТО малоймовірна, - Столтенберг
22:44
У Херсоні окупанти обікрали помешкання, де колись жила Катерина Гандзюк
22:42
Урсула фон дер Ляйєн
Європа не дозволить Путіну вимагати плату за газ у рублях, - дер Ляйєн
22:06
пожежа
Киян закликали тримати вікна зачиненими та за можливості не перебувати на вулиці через пожежу в Київській області
21:50
В Одесі безпритульний знайшов і передав поліції протитанковий гранатомет
21:45
окупанти
Окупанти обстріляли багатоповерхівку у Вишгороді
21:37
Grammarly, NEC Group та Deutsche Telekom: Федоров назвав техкомпанії, які покинули ринок РФ 24 березня
21:33
Байден в Білому домі
Україні не доведеться йти на територіальні поступки заради припинення вогню, - Байден
21:28
Байден
Байден планує зустрітися з українськими біженцями у Польщі
21:23
Рада спростила доступ аграріїв до оренди та користування землею в умовах воєнного стану
21:22
За місяць світ запровадив понад 4 тис. санкцій, економіка Росії йде на дно - Кулеба
21:08
ЗСУ збили російську крилату ракету над Миколаєвом
21:03
долар рубль
В Європі ніхто не знає, як виглядає рубль, ніхто не платитиме в рублях за газ, - прем'єр Словенії
21:02
Байден і Сі Цзіньпін
Китай розуміє, що його майбутнє тісніше пов'язане із Заходом, аніж із Росією, - Байден
20:56
Дональд Трамп
Трамп подав до суду на Клінтон та інших демократів за звинувачення у змові з Росією
20:55
Потяг
Окупанти під Васильковом обстріляли евакуаційний потяг з Києва до Франківська
20:38
Шойґу і Герасімов
Шойґу не відповідає на наші дзвінки вже місяць, - Пентагон
20:35
Кличко закликав киян не нехтувати сигналами повітряної тривоги і утриматися від прогулянок у лісопаркових зонах за межами житлових районів
20:08
Біолабораторії в Україні
У Росії вигадали фейк про причетність до неіснуючих в Україні "біолабораторій" Джорджа Сороса і сина Байдена
20:06
США шукатимуть російські активи
США нададуть Україні понад $1 млрд на гуманітарну допомогу
19:53
червоний хрест гумдопомога
Червоний Хрест планує відкрити офіс у РФ недалеко від українського кордону
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV