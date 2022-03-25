Ми знайдемо кожного російського військового. Не думайте, що ваші прізвища нам не відомі, - Верещук

Про це Верещук повідомила у брифінгу.



За словами міністерки, росіяни нестимуть відповідальність у Гаазі.



"Хочу зараз публічно наголосити, що ми знайдемо кожного російського військового та їхніх посіпак, які вдаються до військових злочинів і притягнемо до найсуворішої відповідальності в Гаазькому та інших судах. Тому, щоб всі російські військові, які чують моє звернення, знали, що нікому не дамо уникнути покарання. Ви будете відповідати за скоєні злочини за всіма строгими законами вітчизняного та міжнародного законодавства. Не думайте, що ваші прізвища нам не відомі", - наголосила Ірина Верещук.



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