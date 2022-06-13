Ми звільнимо Маріуполь, як і у 2014 році, - боєць ЗСУ Шевченко

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Я почав знімати фільм "Маріуполь - місто нескорених" ще минулого року. Події, які ми показали в цьому фільмі, датуються 2014-2015 рр. 13 червня 2014 року місто Маріуполь вдалось звільнити від проросійських бойовиків. Тоді місто вдалось звільнити внаслідок блискавичної, майже безкровної штурмової операції українських військових. Однак тоді ще важливішим від звільнення було втримати місто від наступу бойовиків. Весь фільм складається з хронологічних епізодів боротьби за місто. Кожен епізод має власну назву й описує головні стадії боротьби за Маріуполь. Це і провокація 9 травня 2014 року, і блискавичне звільнення 13 червня, і найтяжчий період в обороні міста наприкінці літа 2014 року, коли місто було на межі падіння", - розповів Шевченко.

Шевченко додав, що у фільму також є епізоди сучасної боротьби за місто Маріуполь.

"Наприкінці фільму ми також виклали матеріали сучасної боротьби за місто. На жаль, місто було захоплено російськими військами. Однак Маріуполь є містом перемоги. Це історія успіху. Я переконаний, що ми обов’язково повернемо Маріуполь, який тимчасово окупований. Ми повернемо наше місто, як ми це зробили у 2014 році", - додав Шевченко.

13 червня, у понеділок, на Еспресо – спецпроект до 8-ї річниці звільнення Маріуполя 2014 року, коли добровольці з батальйону "Азов" під командуванням Андрія Білецького вперше звільнили від російсько-терористичних сил місто Маріуполь Донецької області

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