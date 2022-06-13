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Нескорений Маріуполь. Спецпроєкт на Еспресо до дня звільнення міста

13 червня, 2022 понедiлок
08:15
війна з Росією

13 червня, у понеділок, на Еспресо – спецпроект до 8-ї річниці звільнення Маріуполя 2014 року, коли добровольці з батальйону "Азов" під командуванням Андрія Білецького вперше звільнили від російсько-терористичних сил місто Маріуполь Донецької області

О 13:00 у програмі "Вердикт з Сергієм Руденком" ми наживо покажемо інтерв’ю з екскомандиром полку "Азов" Максимом Жоріним (повтор о 21:30). 

Розмова буде присвячена  стану справ зі звільненням наших оборонців з "Азову",  історії звільнення Маріуполя 2014 року Азовцями та перспективам деблокади міста і порятунку людей сьогодні.

О 22:30 в ефірі Еспресо відбудеться телепрем’єра документального фільму Артема Шевченка "Маріуполь. Місто нескорених", присвяченого подіям в Маріуполі 2014 року.

У 2014-му  Азовці вперше дали бій проросійським силам в місті – і перемогли – вигнали ворога з міста, яке 4 місяці страждало від окупації бандами "ДНР" і російських диверсійних груп.

Політик Андрій Білецький так згадує ті події 2014 року у себе в Telegram:

"Якби щось пішло не так, опорним пунктом армії РФ міг стати не тільки Донецьк, а й Маріуполь. Півмільйонне місто, стратегічні підприємства, потенційний сухопутний коридор до Криму. Це могло статися, якби ми просто слідували елементарним законам логіки. 16-ти і 18-річні добровольці після трьох тижнів підготовки, з "техніки" - тільки Камаз, власноруч обшитий листами броні, з військовим досвідом - дві людини на всю операцію. Але ми звільнили Маріуполь. Тому що користувалися не логікою, а мотивацією. І того дня були щасливими людьми. Битися разом і звільняти свою землю", - зазначив він.

"Ворог недооцінив Маріуполь. Він думав, що він точно контролює повністю Маріуполь і населення точно на його боці. Він не очікував, що у нас там знайдуться сили й засоби під Маріуполем", – згадує Степан Полторак, міністр оборони України (2014-2019), екскомандувач НГУ.

За словами автора фільму "Маріуполь. Місто нескорених" Артема Шевченка (екс-речника МВС, журналіста та бійця ЗСУ, який сьогодні боронить Україну на фронті), саме героїчна відсіч ворогові 2014-го є ключем до розуміння тієї нелюдської жорстокості, яку проявила російська армія при захопленні Маріуполя у лютому-березні 2022 року – адже після звільнення Маріуполя і до 24 лютого цього року мирне місто на Азові із більш ніж півмільйонним населенням, портом, пляжами й великою розвиненою промисловістю, майже 8 років було другим і єдиним українським містом після столиці, де проходив хай і невеликий, але свій військовий парад. Його проводили щороку 13 червня – в День звільнення Маріуполя, справжнього міста нескорених.

Сьогодні, під час повномасштабного вторгнення російської армії в Україну, полк "Азов" та новий подвиг оборонців Маріуполя стали новітніми символами героїзму і стійкості українського народу та ЗСУ, які дають відсіч агресору вже 110 днів. 

В час, коли до звільнення наших захисників з російського полону докладають зусилля міжнародні організації такі, як Червоний Хрест та ООН, і європейські політики, Еспресо продовжує висвітлювати тему Азовців і у щоденних включеннях родин захисників і правозахисників, і у спеціальних проектах.

Дивіться о 13:00 та о 21:30 "Вердикт з Сергієм Руденком" з екс-командиром "Азову" Максимом Жоріним,

А о 22:30 – телепрем’єру фільму "Маріуполь. Місто нескорених" Артема Шевченка.


 

Маріуполь
Азов
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