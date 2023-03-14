Про це йдеться в офіційній заяві компанії.

Зазначається, що охоплення української платформи Boosteroid нещодавно перевищило 4 мільйони користувачів. Вона стала найбільшим незалежним постачальником хмарних ігор у світі. Компанії підписали угоду, згідно з якою Microsoft надасть платформі ігри для ПК, а також відеоігри від одного з найвідоміших світових видавців - Activision Blizzard.

"Boosteroid поділяє бачення Microsoft щодо надання ігор якомога більшій кількості людей, місць і платформ. Ми давно ставили за мету надати геймерам можливість насолоджуватися улюбленими іграми на будь-якому зручному пристрої. Крім того, з нашою командою розробників, яка базується в Україні, ми цінуємо постійну прихильність Microsoft до України, і ми будемо працювати разом над ініціативою підтримки нашої місцевої спільноти розробників ігор для подальшого інвестування в економічне відновлення країни", - сказав Іван Швайченко, генеральний директор Boosteroid.

"Партнерство Microsoft з Boosteroid — це приємна новина та ще один доказ того, що компанія продовжує підтримувати Україну. Українська команда розробників створила потокову платформу світового рівня за найскладніших умов і демонструє винахідливість і креативність наших громадян і місцевих розробників ігор", - додав міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров.

Довідково. Boosteroid — найбільший у світі незалежний постачальник хмарних ігор. За допомогою Boosteroid користувачі можуть запустити ігри майже на будь-якому ПК, ноутбуці, смартфоні чи смарт-телевізорі. Boosteroid обслуговує геймерів у Сполучених Штатах, Великій Британії, країнах Європейського Союзу та в Україні.

Компанія працює з 2017 року та проводить дослідження і розробки в Україні, переважно в Києві та Харкові.

"Попри те, що два офіси в Харкові були пошкоджені російськими ракетними атаками, компанія продовжувала впроваджувати інновації та розвиватися протягом останніх 13 місяців війни. Лише з початку 2023 року компанія оголосила про нові кроки щодо надання додаткових хмарних ігрових сервісів на Mac, Chromebook, Android і телевізорах LG", - повідомляє Microsoft.