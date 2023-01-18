Microsoft звільнить 10 тис. працівників
Інформагентство Associated Press пише про скорочення персоналу в технологічному секторі, адже Microsoft звільняє 10 тис. робітників
Про це мовиться на сайті AP.
Microsoft скорочує 10 тис. працівників, майже 5% своєї робочої сили, у відповідь на "макроекономічні умови та зміну пріоритетів клієнтів".
Компанія заявила, що в середу, 18 січня 2023 року, повідомила своїх співробітників про звільнення, деякі з яких розпочалися негайно. У Microsoft додали, що також внесе зміни у своє апаратне забезпечення та об'єднає свої орендовані офіси - усі ці дії спрямовані на економію приблизно $1,2 млрд.
Генеральний директор Microsoft Сатя Наделла в електронному листі співробітникам повідомив, що вони "ліквідують посади в деяких сферах роботи, однак одночасно триває набір нових робітників у ключових галузях".
- Нагадаємо, раніше компанія Twitter вчергове звільнила робітників: тепер скоротили штат команди з питань довіри і безпеки, яка займається глобальною модерацією контенту.
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