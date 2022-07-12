Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Саме звернення Російської Федерації до Ірану за допомогою означає крах міфу про непереможність Росії. Росія постійно навʼязувала світу міф про те, що вони найкращі, найсильніші та найпотужніші. Якщо через чотири місяці в Росії немає вже чим воювати й вона звертається до Ірану, щоб отримати допомогу з безпілотниками та розконсервовує застарілу техніку, то це означає, що невдовзі російська військова машина зазнає поразки", - пояснив Огризко.

Дипломат впевнений, що незабаром Україна матиме не лише моральну, а й практичну перевагу у війні проти України.

"Звернення Росії до Ірану за допомогою, на мою думку, є підтвердженням того, що скоро Україна матиме не тільки моральну, а й практичну перевагу у війні з Росією. Оскільки скільки б там Іран не надав безпілотників Росії, це ніщо в порівнянні з допомогою, яку нам надають західні партнери. Тому ми зараз підходимо до тої точки, коли Росія буде зменшувати свій потенціал, а Україна тільки нарощувати", - додав він.

12 липня радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Російська Федерація звернулася до Ірану з проханням надати сотні бойових безпілотників у прискореному порядку.

12 липня у парламенті Ірану оголосили, що наступного тижня країну відвідає російський диктатор Володимир Путін

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