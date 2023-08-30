Міграція лише зростатиме: 800 тисяч українців планують покинути країну

Так чи інакше, ми вже обдумували сценарії на "після". Проте за будь-яких варіантів подій, основою для розвитку держави були, є і будуть люди. Саме від них залежить розвиток України, першочергово – її економічна спроможність.

Сьогодні ми вже маємо 7 млн українців, які покинули країну у пошуку притулку закордоном (статистика не враховує тих людей, які поверталися додому і знову виїжджали). Такою самою непевною як і роздуми про "після перемоги" є спроба підрахувати, скільки ж людей зрештою повернуться до України. Проте соціологічне дослідження, яке проводив Український інститут майбутнього все ж показало, що приблизно половина людей не повернеться.

Зокрема, нове соціологічне дослідження показує, що ще приблизно 800 тисяч тих, хто зараз знаходиться в Україні, планують емігрувати. Тож, міграція лише зростатиме: 1 млн українців планують покинути країну.



Так, 8% учасників опитування зазначили, що точно або скоріше планують змінити місце проживання, ще 8% не мають чіткої відповіді на це питання.

З цих 8%, що планують змінити місце проживання, виїхати за кордон планує 38% (інші планують переїхати до сусідніх населених пунктів чи до інших регіонів України). Отже, якщо нас зараз в Україні, за найпесимістичнішими прогнозами, 27 млн, то приблизно 800 тисяч думають виїхати.

Власне, ці цифри мають змусити нас зрозуміти масштаби міграції, яка чекає на країну у майбутньому та на конструктивні дискусії щодо політики повернення людей додому. Український інститут майбутнього намагається повернути цю тему до порядку денного та має ряд своїх пропозицій щодо алгоритмів боротьби з демографічною проблемою. Дана тема не має зникати, а навпаки – стати приводом для напрацювань щодо побудови післявоєнної України. Стимулом до дискусій з чіткими пропозиціями соціальних та економічних умов, що спонукатимуть залишатись вдома та повертатись додому.

Спеціально для Еспресо

Про автора: Валерія Півень, молодший аналітик та піар-менеджер Українського інституту майбутнього