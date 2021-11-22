Михайло Бриних та Іван Тимченко пишуть сценарій для української комедійної антиутопії
В Україні за підтримки Українського культурного фонду розпочалася робота над комедійною антиутопією “Рейтинг Адама”
Відомий український письменник та сценарист Михайло Бриних, а також режисер Іван Тимченко розпочали роботу над сценарієм художнього повнометражного фільму “Рейтинг Адама”.
За словами авторів, фільм буде знято у доволі екзотичному для українського кіно жанрі комедійної антиутопії.
“Рейтинг Адама” має стати стрічкою про не надто далеке майбутнє, в якому штучний інтелект забезпечує людям комфортне та безтурботне життя”, - стверджують автори сценарію.
Водночас головна сюжетна лінія кінофільму - історія любові. “Це своєрідна інтерпретація міфу про Орфея та Еврідіку, у якій також прочитуються й інші впізнавані мотиви різних часів”, - прокоментували Михайло Бриних та Іван Тимченко.
Нагадаємо, сценарій до стрічки “Рейтинг Адама” стане вже третім сценарієм, спільно створеним авторами. Продюсеркою проєкту виступила Світлана Соловйова.
Попередні проєкти цієї команди: “Іловайськ 2014. Батальйон Донбас” (фільм вийшов на екрани у 2019) та “Киснева Станція” (реліз фільму очікується в 2022). Прикметно, що в основу фільму “Киснева Станція” також лягла сучасна інтерпретація міфу - цього разу про Сізіфа.
Ідею створення сценарію фільму підтримано в рамках конкурсної програми Українського культурного фонду «Розвиток кінопроекту». Ця програма спрямована, зокрема, на підтримку сценарної справи й кіновиробництва на етапі розвитку кінопроєктів.
Автори планують завершити роботу над сценарієм прийдешнього фільму в листопаді 2021 року.
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