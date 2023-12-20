Михайло Соколов склав присягу нардепа: що про нього відомо

Про це повідомила нардепка від "ЄС" Ірина Геращенко.

"Михайло Соколов склав присягу народного депутата України. Він увійшов до парламенту замість депутата Данілова, який дочасно склав мандат. Депутат Соколов увійшов до фракції "Батьківщини", - написала вона.

Рух "Чесно" називає Соколова прогульником. У Раді попереднього скликання політик теж був обраний від "Батьківщини", але за мажоритарним виборчим округом. У 2007 році був обраний до Ради VI скликання за списками БЮТ.

Ще до обрання нардепом, у 2006 році, домагався скасування урядової постанови про обов'язкове дублювання фільмів українською мовою.

У 2008 році Соколов фігурував у журналістському розслідуванні щодо рейдерського захоплення "34 каналу" у Дніпропетровську (нині Дніпро), право власності на який він оформив через кіпрську офшорну компанію.

Після початку війни у 2014 році називав прийнятним варіант передачі Росії Криму в обмін на грошову компенсацію.