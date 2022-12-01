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Головна війна з Росією Микола Княжицький: Україна повинна показати приклад боротьби за свободу поневоленим народам Росії

Микола Княжицький: Україна повинна показати приклад боротьби за свободу поневоленим народам Росії

1 грудня, 2022 четвер
20:24
війна з Росією Микола Княжицький

Україна може надати майданчик для представників поневолених Росією народів та стати прикладом боротьби за свою свободу та свободу усіх таких народів

Про це сказав народний депутат України Микола Княжицький під час Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

"Україна мала б зробити майданчик для представників усіх народів, поневолених Російською Федерацією. Є люди, які борються проти цієї окупації, є ті, хто їх підтримує, а є болото, яке не знає, куди рухатись", - сказав він.

"Давайте тих, хто бореться за незалежність свого народу, запрошувати в Україну, давайте почнемо про це говорити, сприяти їм. Якщо вони самі захочуть і будуть готові створити тут національні і культурні представництва, уряди в екзилі, - очевидно, ми маємо цьому сприяти", - підкреслив Княжицький.

Микола Княжицький також виступив за відкриття на території України торгівельного представництва Тайваню.

"Аналогічне представництво є у всіх європейських країнах, а в Україні воно заборонене. Ми маємо показати приклад демократії, приклад боротьби за свободу нашу і свободу всіх поневолених народів. Ми маємо стати найкращим прикладом такої боротьби, що у свою чергу гарантуватиме нам подальшу підтримку", - підкреслив нардеп.

Київський Безпековий Форум, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", - головна платформа нашої держави для обговорення проблем війни і миру, національної і світової безпеки.

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Микола Княжицький
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