За його словами, Росія намагається деморалізувати та приспати світові демократії. "Якби Путін перемагав в Україні, це стало би показовим випадком для інших авторитарних країн, таких як Китай, що можна змінювати світовий порядок. Тому ми мусимо перемогти", - сказав Микола Княжицький. Як член міжпарламентського альянсу в справах Китаю, він зазначив, що занепокоєний загостренням ситуації навколо острова Тайвань. "Ми знаємо, що робить Китай з Тайванем, також що відбувається в інших країнах, які мають авторитарні режими".

Княжицький наголосив польським медійникам, що Україні потрібна підтримка заходу, щоб перемогти російську навалу. Він сказав: "Ми будемо боротися до кінця. Але і Путін хоче воювати до кінця. Частина російського суспільства справді підтримує диктатора, частина не знає, що робити, бо це суспільство авторитарне, не демократичне. У будь-якому випадку, у нас немає іншого варіанту, окрім як перемогти. Але для перемоги нам потрібна систематична підтримка Заходу та наших союзників".

Також на думку народного депутата, Україні потрібна демократична система врядування для підтримки урядів сильних демократій. Адже, якщо ми будемо автократичною країною, як Росія, то кошти на відновлення будуть розкрадені, інвестиції не підуть, союзники будуть розчаровані, а агресор знову надихнеться можливістю чергової агресії після нашої перемоги.