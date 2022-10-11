Миколаїв буде у відносній безпеці, якщо відсунути росіян на кілька десятків кілометрів від лівого берега Дніпра, - пресофіцер ОВА
Миколаїв буде у відносній безпеці, якщо росіян відкинуть на кілька десятків кілометрів після звільнення Херсону, бо більшість зброї б'є на понад 100 км
Про це повідомив пресофіцер ЗСУ Миколаївської ОВА Дмитро Плетенчук в етері Еспресо.
"Головна проблема того, чому в Миколаєві важче, чим в Одесі - більшість озброєнь мають дальність 100-110 км. "Торнадо-С" - найбільша з них. Якщо їх відсунути на цю відстань від Миколаєва, на кілька десятків кілометрів від лівого берега Дніпра на Херсонщині, то можна буде вважати, що місто більш менш у безпеці. Головне - те, що Миколаїв забирав воду з Дніпра через Херсон і поки ми не звільнимо територію, ми будемо далі мати з водою в місті", - сказав він.
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