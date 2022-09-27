Миколаїв двічі за ніч на 27 вересня страждав від потужних обстрілів

Про це повідомляє мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

У ніч на 27 вересня місто Миколаїв знову двічі потерпіло від російських обстрілів.

"Маємо влучання у різних районах міста, - написав у телеграмі Олександр Сєнкевич. - Наразі відомо про пошкодження низки цивільних об’єктів, зокрема житлових будинків та магазинів, а також мережі водопроводу".

Олександр Сєнкевич закликав земляків бути максимально обережними та не публікувати в соцмережах адреси прильотів.

У ніч з 13 на 14 вересня росіяни масовано обстріляли в Миколаєві будинки й підприємства.

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