Миколаїв двічі за ніч на 27 вересня страждав від потужних обстрілів
Окупанти двічі потужно обстріляли Миколаїв у ніч на 27 вересня: пошкоджено низку цивільних об'єктів
Про це повідомляє мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.
У ніч на 27 вересня місто Миколаїв знову двічі потерпіло від російських обстрілів.
"Маємо влучання у різних районах міста, - написав у телеграмі Олександр Сєнкевич. - Наразі відомо про пошкодження низки цивільних об’єктів, зокрема житлових будинків та магазинів, а також мережі водопроводу".
Олександр Сєнкевич закликав земляків бути максимально обережними та не публікувати в соцмережах адреси прильотів.
- У ніч з 13 на 14 вересня росіяни масовано обстріляли в Миколаєві будинки й підприємства.
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