За добу на Півдні ЗСУ знищили 4 ворожих склади боєприпасів, баржу, 5 гаубиць і 77 солдатів
26 вересня українські бійці знищили на Півдні 4 склади з боєприпасами, баржу, 77 окупантів, 6 танків, 5 гаубиць, 4 БПЛА та 14 одиниць автобронетехніки
Про це інформує Оперативне командування "Південь".
"Підтверджені втрати ворога складають 77 рашистів, 6 танків, 5 гаубиць, в тому числі самохідна "Мста-С", 3 зенітних гарматно-ракетних комплекси "Панцир-С1" та 14 одиниць автобронетехніки", - йдеться в повідомленні.
Авіація Півдня нанесла 10 ударів по окупантах. У Баштанському районі Миколаївщини знищено ворожий дрон-розвідник "Орлан-10". Ще три безпілотники-камікадзе Shahed-136 атакували Одещину.
"Ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано 250 вогневих завдань. В Херсонському і Бериславському районах уражено 4 осередки ворожого озброєння та техніки й 4 склади з боєприпасами. Вогневий контроль проведено й по позиціях протиповітряної оборони, і по спробах окупантів відновити пропускні спроможності мосту в Новій Каховці", - додають в Півдні.
Повідомляється про одну знищену баржу в районі Херсону.
Загалом 26 вересня рашисти завдали 4 авіаційні та 1 ракетний удари по південних районах країни. Зокрема є уточнення щодо Кривого Рогу: "Ворог атакував ракетою повітряного базування Х-59. Поціливши в аеропорт, зруйнував інфраструктуру об'єкта. Постраждалих та жертв немає".
- У понеділок, 26 вересня, ЗСУ влучили у базу рашистів і переправу російських загарбників у Херсоні.
- Повідомлялося про увечері 26 вересня ворог атакував Одесу з дронів. У місті працювала протиповітряна оборона.
- Також росіяни поцілили ракетою Х-59 по аеропорту міста Кривий Ріг. Подальше використання летовища неможливе.
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