Про це інформує в фейсбуці депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

"Лише за останні декілька годин є прильоти по розташуванню орків у Херсоні, попередньо влучання в переправи, які вони продовжують щодня облаштовувати. Деокупація продовжується, вірте в ЗСУ!" - написав Хлань.

Також місцеві ЗМІ повідомляють про те, що вибухи пролунали в районі Житлоселище, де базуються російські загарбники. Пишуть, що працювала ворожа ППО, а уламки - впали у житловому кварталі. За попередньою інформацією, є загиблі мирні жителі.

24 вересня січеславські десантники показали, як збили російські броньований штурмовик Су-25 і винищувач четвертого покоління Су-30.

На Херсонщині ввечері 25 вересня українські зенітники збили російський штурмовик Су-25 і гелікоптер Мі-8.

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