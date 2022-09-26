ЗСУ влучили в базу окупантів і поромну переправу росіян у Херсоні, - Хлань
У понеділок, 26 вересня, ЗСУ влучили у базу рашистів і переправу російських загарбників у Херсоні
Про це інформує в фейсбуці депутат Херсонської облради Сергій Хлань.
"Лише за останні декілька годин є прильоти по розташуванню орків у Херсоні, попередньо влучання в переправи, які вони продовжують щодня облаштовувати. Деокупація продовжується, вірте в ЗСУ!" - написав Хлань.
Також місцеві ЗМІ повідомляють про те, що вибухи пролунали в районі Житлоселище, де базуються російські загарбники. Пишуть, що працювала ворожа ППО, а уламки - впали у житловому кварталі. За попередньою інформацією, є загиблі мирні жителі.
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