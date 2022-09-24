Українські десантники показали, як збили два російські літаки
Січеславські десантники показали, як 24 вересня збили російські броньований штурмовик Су-25 і винищуваччетвертого покоління Су-30
Про це повідомили Десантно-штурмові війська ЗСУ в телеграмі.
"Сьогодні в районі виконання завдань, військовослужбовцями підрозділу протиповітряної оборони 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади Десантно-штурмових військ ЗС України було збито два російські літаки - броньований штурмовик Су-25 і багатоцільовий винищувач четвертого покоління Су-30", - наголосили десантники.
Повітряний простір у смугах відповідальності повністю контролює українська ППО.
- З 24 лютого по 24 вересня Росія втратила на війні проти України 255 літаків.
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