Про це повідомили Десантно-штурмові війська ЗСУ в телеграмі.

"Сьогодні в районі виконання завдань, військовослужбовцями підрозділу протиповітряної оборони 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади Десантно-штурмових військ ЗС України було збито два російські літаки - броньований штурмовик Су-25 і багатоцільовий винищувач четвертого покоління Су-30", - наголосили десантники.

Повітряний простір у смугах відповідальності повністю контролює українська ППО.

З 24 лютого по 24 вересня Росія втратила на війні проти України 255 літаків.

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