На Херсонщині ЗСУ збили російські гелікоптер і штурмовик
На Херсонщині ввечері 25 вересня українські зенітники збили російський штурмовик Су-25 і гелікоптер Мі-8
Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров у телеграмі.
"25 вересня близько 17:00 у Бериславському районі Херсонщини воїнами зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" був збитий російський штурмовик Су-25", - зазначив він.
Для порятунку російського пілота окупанти відправили гелікоптер Мі-8, який українські зенітники також знищили.
- 24 вересня січеславські десантники показали, як збили російські броньований штурмовик Су-25 і винищувач четвертого покоління Су-30.
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