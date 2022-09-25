Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров у телеграмі.

"25 вересня близько 17:00 у Бериславському районі Херсонщини воїнами зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" був збитий російський штурмовик Су-25", - зазначив він.

Для порятунку російського пілота окупанти відправили гелікоптер Мі-8, який українські зенітники також знищили.

24 вересня січеславські десантники показали, як збили російські броньований штурмовик Су-25 і винищувач четвертого покоління Су-30.

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