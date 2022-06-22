Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Якщо ще декілька місяців тому окупанти обстрілювали в певний час, наприклад, вони починали стріляти о 21:00 забороненими касетними боєприпасами, то зараз же час не визначений і обстріли набагато частіші. Також російські загарбники обстрілюють уже не касетними боєприпасами, як це було раніше. Якщо люди перебувають в приміщенні, то ці боєприпаси не можуть завдати їм сильної шкоди - це більш осколкове озброєння. Натомість зараз окупанти застосовують більшою мірою різноманітні ракети, авіаційні бомби та великокаліберні далекобійні міномети", - наголосив Костенко.



Офіцер також зазначив, що окупанти активізувались, оскільки відчувають відсіч ЗСУ.



"Інтенсивність обстрілів збільшується не лише на Харківському напрямку, а по всій Україні. Гадаю, це передовсім реакції РФ на те, як українські війська дають відсіч та завдають ударів по окупантах, а також, звісно, вони бачать, що ми активно продовжуємо свій шлях до євроінтеграції", - сказав офіцер.

На Миколаївщині 21 червня росіяни поранили 18 людей, є загиблі, пошкоджено будинки, школи, промислові об'єкти



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