Миколаївщину обстрілюють усе частіше, загарбники використовують авіабомби та ракети, - офіцер СБУ Костенко
Нардеп, офіцер СБУ Роман Костенко переконаний, російські загарбники чинять інтенсивніші обстріли, оскільки відчувають наслідки відсічі українських бійців, а також бачать активну євроінтеграцію України
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Якщо ще декілька місяців тому окупанти обстрілювали в певний час, наприклад, вони починали стріляти о 21:00 забороненими касетними боєприпасами, то зараз же час не визначений і обстріли набагато частіші. Також російські загарбники обстрілюють уже не касетними боєприпасами, як це було раніше. Якщо люди перебувають в приміщенні, то ці боєприпаси не можуть завдати їм сильної шкоди - це більш осколкове озброєння. Натомість зараз окупанти застосовують більшою мірою різноманітні ракети, авіаційні бомби та великокаліберні далекобійні міномети", - наголосив Костенко.
Офіцер також зазначив, що окупанти активізувались, оскільки відчувають відсіч ЗСУ.
"Інтенсивність обстрілів збільшується не лише на Харківському напрямку, а по всій Україні. Гадаю, це передовсім реакції РФ на те, як українські війська дають відсіч та завдають ударів по окупантах, а також, звісно, вони бачать, що ми активно продовжуємо свій шлях до євроінтеграції", - сказав офіцер.
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На Миколаївщині 21 червня росіяни поранили 18 людей, є загиблі, пошкоджено будинки, школи, промислові об'єкти
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