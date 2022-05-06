Миколаївські артилеристи знищили російський "Урал" з боєкомплектом і бліндаж окупантів
Українські десантники-артилеристи показали відео знищення російського "Урала" з боєкомплектом і бліндажа
Про це в телеграмі повідомило командування ДШВ ЗСУ.
"На відео зафіксовано, як в одному з районів виконання бойових завдань артилеристи 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України знищили вантажний автомобіль "Урал" з боєкомплектом та бліндаж російських окупантів", - ідеться в заяві.
- 4 травня українські десантники показали відео знищення російської бронетехніки разом з екіпажами.
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