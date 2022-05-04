Українські десантники показали відео знищення російської бронетехніки разом з екіпажами
Українські десантники знищили артилерією російську бронетехніку разом з екіпажами, зокрема п'ять бронетранспортерів
Про це йдеться у фейсбуці командування ДШВ ЗСУ.
"На відео зафіксовані наслідки знищеної російської бронетехніки разом з екіпажами артилерією одного з підрозділів Десантно-штурмових військ ЗС України", - повідомили в дописі.
Зокрема, ЗСУ знищили п'ять російських бронетранспортерів разом з окупантами. Ще три машини вціліли, але українські військові передали їхні координати.
"Будьте впевнені, їм також невдовзі прийшов кінець!" - додали військові.
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