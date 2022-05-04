Українські десантники показали відео знищення російської бронетехніки разом з екіпажами

Про це йдеться у фейсбуці командування ДШВ ЗСУ.



"На відео зафіксовані наслідки знищеної російської бронетехніки разом з екіпажами артилерією одного з підрозділів Десантно-штурмових військ ЗС України", - повідомили в дописі.



Зокрема, ЗСУ знищили п'ять російських бронетранспортерів разом з окупантами. Ще три машини вціліли, але українські військові передали їхні координати.



"Будьте впевнені, їм також невдовзі прийшов кінець!" - додали військові.



Холодноярці показали, як знищили ворожу бойову машину на Харківщині.

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