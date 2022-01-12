Миколенко позбувся головного конкурента в "Евертоні"

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо у twitter.

За його інформацією, Люка Дінь домовився про перехід в "Астон Віллу", яка заплатить за француза 27 млн євро.

Футболіст вже узгодив з новим клубом умови особистого контракту та попрямував до Бірмінгему, де пройде медогляд.

Люка Дінь був основним лівим захисником "Евертона". У нинішньому сезоні 28-річний француз зіграв за ліверпульців 15 матчів та забив 1 гол. Він вважався головним конкурентом новачка "Евертону" - українця Віталія Миколенка - в боротьбі за місце на лівому фланзі оборони.



Нагадаємо, 1 січня було оголошено про перехід Віталія Миколенка із "Динамо" до "Евертона".

8 січня Віталій Миколенко дебютував за "Евертон" та допоміг йому перемогти "Халл Сіті" у 1/32 фіналу Кубка Англії.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb