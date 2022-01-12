Миколенко позбувся головного конкурента в "Евертоні"
Французький захисник англійського "Евертона" Люка Дінь переходить до "Астон Вілли"
Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо у twitter.
За його інформацією, Люка Дінь домовився про перехід в "Астон Віллу", яка заплатить за француза 27 млн євро.
Футболіст вже узгодив з новим клубом умови особистого контракту та попрямував до Бірмінгему, де пройде медогляд.
Люка Дінь був основним лівим захисником "Евертона". У нинішньому сезоні 28-річний француз зіграв за ліверпульців 15 матчів та забив 1 гол. Він вважався головним конкурентом новачка "Евертону" - українця Віталія Миколенка - в боротьбі за місце на лівому фланзі оборони.
- Нагадаємо, 1 січня було оголошено про перехід Віталія Миколенка із "Динамо" до "Евертона".
- 8 січня Віталій Миколенко дебютував за "Евертон" та допоміг йому перемогти "Халл Сіті" у 1/32 фіналу Кубка Англії.
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