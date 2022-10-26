"Мілан" розтрощив загребське "Динамо" в Лізі чемпіонів
У 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів італійський "Мілан" розгромно переміг загребське "Динамо"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч проходив у Загребі та закінчився з рахунком 0:4. У ворота "Динамо" забили Матео Габбія, Рафаель Леау, Олів'є Жиру. У власні ворота автоголом відзначився Роберт Любічич.
Після 5 турів "Мілан" має 7 очок та посідає у групі E друге місце. "Зальцбург" з 6 пунктами на третій позиції. Четвертим є загребське "Динамо" - набрані бали.
"Челсі" з 10 балами лідирує та достроково гарантував собі місце у плей-офф.
Ліга чемпіонів
5-й тур
25 жовтня
"Динамо" (Загреб, Хорватія) - "Мілан" (Італія) 0:4
Голи: Габбія, 39, Леау, 49, Жиру, 59 (пен.), Любічич, 69 (пен.)
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25 жовтня у 5-му турі групового раунду Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" зіграв внічию зі шотландським "Селтіком".
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