Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч проходив у Загребі та закінчився з рахунком 0:4. У ворота "Динамо" забили Матео Габбія, Рафаель Леау, Олів'є Жиру. У власні ворота автоголом відзначився Роберт Любічич.

Після 5 турів "Мілан" має 7 очок та посідає у групі E друге місце. "Зальцбург" з 6 пунктами на третій позиції. Четвертим є загребське "Динамо" - набрані бали.

"Челсі" з 10 балами лідирує та достроково гарантував собі місце у плей-офф.

Ліга чемпіонів

5-й тур

25 жовтня

"Динамо" (Загреб, Хорватія) - "Мілан" (Італія) 0:4

Голи: Габбія, 39, Леау, 49, Жиру, 59 (пен.), Любічич, 69 (пен.)

25 жовтня у 5-му турі групового раунду Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" зіграв внічию зі шотландським "Селтіком".

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