"Мілан" ухвалив несподіване рішення щодо контракту з 40-річним Ібрагімовичем, - La Gazzetta dello Sport

Про це з посиланням на La Gazzetta dello Sport повідомляє Football Italia.

За інформацією джерела, новий контракт Ібрагімовича з "Міланом" буде розрахований до літа 2023 року.

Нинішня угода шведа з італійським клубом діятиме до кінця нинішнього сезону.

Златан Ібрагімович у нинішньому сезоні зіграв за "Мілан" 8 матчів, забив 3 голи та віддав 2 результативні передачі.

Він став четвертим гравцем в історії, якому вдалося забити у Серії А після 40 років. Раніше цього досягли Сільвіо Піола, П'єтро Верховод та Алессандро Костакурта.