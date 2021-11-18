"Мілан" ухвалив несподіване рішення щодо контракту з 40-річним Ібрагімовичем, - La Gazzetta dello Sport
Італійський футбольний клуб "Мілан" вирішив продовжити контракт із шведським ветераном Златаном Ібрагімовичем ще на один сезон
Про це з посиланням на La Gazzetta dello Sport повідомляє Football Italia.
За інформацією джерела, новий контракт Ібрагімовича з "Міланом" буде розрахований до літа 2023 року.
Нинішня угода шведа з італійським клубом діятиме до кінця нинішнього сезону.
Златан Ібрагімович у нинішньому сезоні зіграв за "Мілан" 8 матчів, забив 3 голи та віддав 2 результативні передачі.
Він став четвертим гравцем в історії, якому вдалося забити у Серії А після 40 років. Раніше цього досягли Сільвіо Піола, П'єтро Верховод та Алессандро Костакурта.
- Нагадаємо, у квітні 2021 року Златан Ібрагімович підписав з "Міланом" новий контракт.
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