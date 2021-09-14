"Мілан" втратив Ібрагімовича перед матчем з "Ліверпулем" у Лізі чемпіонів
Шведський форвард Златан Ібрагімович не зіграє за італійський "Мілан" проти англійського "Ліверпуля" у 1-му турі Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на Twitter інсайдера Фабріціо Романо.
Ібрагімович пропустить матч 1-го туру Ліги чемпіонів з "Ліверпулем". Форвард "Мілану" відчув дискомфорт в ахілловому сухожиллі. Медичний штаб "россонері" не хоче ризикувати 39-річним шведом, тому він не зіграє з англійцями.
Минулої неділі, 12 вересня, Златан Ібрагімович вперше зіграв після травми, яку отримав на початку травня. Він забив у ворота "Лаціо" через 7 хвилин після виходу на заміну.
Матч "Ліверпуль" - "Мілан" відбудеться в середу, 15 вересня. Востаннє італійці грали в ЛЧ у сезоні 2013/2014.
- 25 березня Златан Ібрагімович став найстаршим футболістом в історії, який зіграв за збірну Швеції з футболу.
- У квітні Златан Ібрагімович підписав з "Міланом" новий контракт.
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