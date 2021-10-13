"Мілан" втратив ключового футболіста до кінця року
Голкіпер італійського "Мілану" Майк Меньян пропустить через травму 10 тижнів
Про це повідомляє офіційний сайт "Мілану".
Сьогодні, 13 жовтня, Майк Меньян переніс операцію на зап'ясті лівої руки, яке він раніше травмував у матчі з "Ліверпулем" в ЛЧ.
Лікарі прогнозують, що основний голкіпер "Мілану" повернеться до тренувань через 10 тижнів. Це означає, що в 2021 році француз найшвидше більше не зіграє.
Меньян перейшов у "Мілан" цього літа за 13 млн євро. Французький воротар одразу ж став улюбленцем фанатів і ключовим гравцем команди. На його рахунку 3 "сухих" матчі у 7 турах Серії А.
"Мілан" терміново розпочав пошуки нового воротаря на ринку вільних агентів. Клуб підписав контракт до 2022 року з ексголкіпером "Роми" і "Ювентусом" Антоніо Міранте.
- 4 жовтня стало відомо, що "Мілан" видав найкращий старт у чемпіонаті Італії з футболу починаючи з сезону 2003/04.
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