"Мілан" втратив ключового футболіста до кінця року

Про це повідомляє офіційний сайт "Мілану".



Сьогодні, 13 жовтня, Майк Меньян переніс операцію на зап'ясті лівої руки, яке він раніше травмував у матчі з "Ліверпулем" в ЛЧ.



Лікарі прогнозують, що основний голкіпер "Мілану" повернеться до тренувань через 10 тижнів. Це означає, що в 2021 році француз найшвидше більше не зіграє.



Меньян перейшов у "Мілан" цього літа за 13 млн євро. Французький воротар одразу ж став улюбленцем фанатів і ключовим гравцем команди. На його рахунку 3 "сухих" матчі у 7 турах Серії А.



"Мілан" терміново розпочав пошуки нового воротаря на ринку вільних агентів. Клуб підписав контракт до 2022 року з ексголкіпером "Роми" і "Ювентусом" Антоніо Міранте.

4 жовтня стало відомо, що "Мілан" видав найкращий старт у чемпіонаті Італії з футболу починаючи з сезону 2003/04.