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Мінекономіки оголосило конкурсний відбір нової наглядової ради Укрзалізниці

29 вересня, 2021 середа
15:32
Економіка Укрзалізниця

Міністерство економіки оголосило конкурс на обрання нових незалежних членів наглядової ради Укрзалізниці

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

Згідно з повідомленням, кандидати мають подати необхідні документи до 29 жовтня 2021 року.

Відповідно до вимог конкурсу, потенційні кандидати повинні мати вищу освіту, стаж роботи не менше десяти років на керівних посадах у компаніях на державній службі, зокрема п'ятирічний досвід роботи на посаді топменеджера або аналогічній, а також мати бездоганну ділову репутацію.

Крім того, потенційні кандидати не мають бути та не були протягом попередніх п’яти років засновниками, акціонерами, керівниками, членами наглядової ради, працівниками чи представниками особи, до яких уряд застосовував санкції, а також не мали значних ділових стосунків з такими особами.

Зазначається, що від нових членів наглядової ради Укрзалізниці очікується виконання функцій розробки стратегії та її реалізації, корпоративного управління, контролю діяльності керівництва компанії, узгодження інтересів, аудиту та контролю, прозорості та розкриття інформації.

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Укрзалізниця
конкурс
наглядова рада
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