Мінфін хоче стягнути з місцевих громад борги часів Януковича, - виконавчий директор Асоціації міст України
Мінфін хоче стягнути з місцевих громад борги часів Януковича, йдеться про близько 10 млрд грн
Про це розповів виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан у етері телеканалу "Еспресо".
"Це період 2010 - 2013 рр. Тоді казначейство блокувало рахунки місцевих бюджетів, а соціальні видатки урядом Азарова здійснювались. Для того щоб забезпечити освітян, медиків, соціальних працівників, галузь спорту, органи місцевого самоврядування вимушені були, умовно кажучи, позичати гроші для оплати цих видатків. Коли відбулась бюджетна децентралізація, було дано доручення уряду, відповідно, списати ці штучні борги, бо кошти пішли на оплату необхідних видатків, тобто на те, що не забезпечував безпосередньо уряд", - розповів Слобожан.
За його словами, ініціатива Міністерства фінансів - вилучення боргів у органів місцевого самоврядування.
"Ці кошти не підуть у державний бюджет. Це просто вилучення боргів у органів місцевого самоврядування. Ми розуміємо, що це штучно створена проблема, метою якої є виключно дестабілізація країни та фінансового забезпечення в органах місцевого самоврядування", - додав він.
- У держбюджеті на наступний рік Міністерство фінансів залишило норму про вилучення в місцевих громад боргів 2009-2013 років, штучно сформованих урядом Януковича-Азарова. Директор Асоціації міст України Олександр Слобожан вважає, що норму потрібно вилучити з бюджету, а борги – списати.
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