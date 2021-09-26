Мінфін запевнив Міноборони в готовності погасити заборгованості перед військовими, - головком ЗСУ Залужний

Про це заявив головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, передає Еспресо.TV.



За його словами, минулого тижня міністр оборони Андрій Таран проводив нараду з цього приводу.



"Держава в особі Мінфіну запевнила Міноборони про те, що все буде виплачено", сказав Залужний в інтерв'ю Радіо Свобода.



"За тією інформацією, яка в мене є, (виплати - ред.) призупинені були знову ж таки у зв’язку з тим, що виділили коштів менше. Їх просто було менше виділено. Грошей було закладено менше спочатку в бюджеті, тому їх отримували менше. Йдеться про одноразові виплати, дійсно які є обов’язкові. Ми закрили червень місяць оздоровчими. Ну не ми, а Міноборони заплатило людям гроші, тим, які вже до червня місяця у відпустках побували, червень включно. Стали виплачувати. Гроші тепер пішли на оплату липня місяця", - пояснив головком ЗСУ.

На величезні суми заборгованостей перед ЗСУ, що утворилися за президентства Володимира Зеленського, неодноразово звертала увагу опозиція.

Влада тривалий час даного факту не визнавала, аж поки Офісу омбудсмена України Людмили Денісової відкрито не заявив: Міністерство оборони заборгувало українським військовослужбовцям 1 мільярд 465 мільйонів 800 тисяч гривень.

Свою чергою прем'єр Денис Шмигаль назвав дану інформацію неправдивою, хоча при цьому сам же й підтвердив, що "поточна заборгованість" все ж існує.