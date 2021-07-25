Міністерка соцполітики Лазебна відкрила притулок для жертв домашнього насилля у монастирі Московської церкви, настоятелька якого возить дітей на поклон Гундяєву

Подробиці розкриває Еспресо.TV.



В опублікованому 23 липня 2021 року пресрелізі на сайті Мінсоцполітики церковна установа згадується просто як "монастир", без зазначення конфесійної приналежності та особи керівника.



"У закладі постраждалі від насильства зможуть отримати повний спектр необхідної допомоги від фахівців соціальних служб міста Одеса та прихисток, проживання та харчування, які забезпечить монастир", - зазначається в повідомленні.

Решту подробиць можна знайти на сторінці Одеської єпархії УПЦ Московського патріархату.



Як з'ясувалося, йдеться про Свято-Архангело-Михайлівський жіночий монастир, що в історичному середмісті Одесі. Керує ним ігуменя Серафима (Шевчик), довірена особа скандального митрополита Одеського Агафангела.



Як наголошують в єпархії, відкриття притулку теж відбулося з благословення Агафангела.





Ігуменю Серафиму видно і на світлинах з сайті Міністерства, й на відео УПЦ МП. На урочистому відкритті вона стоїть поряд з міністеркою Лазебною.



Довідка



Ігуменя Серафима (Шевчик) родом з Черкащини. Українка.



Раніше була комсомолкою.



Двічі обиралася депутаткою Одеської міської ради.



Разом з митрополитом Агафангелом підтримувала проросійські сили, зокрема, Партію регіонів та Віктора Януковича.





20 лютого 2014 року виступила із заявою про "громадянську війну" в Україні





2018 року у відеоінтерв'ю одеській інтернетгазеті Думская.net підтвердила, що возить дітей з Одеси до Москви - на поклон патріарху московському Кирилу (Гундяєву)





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