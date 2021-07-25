Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство Міністерка соцполітики Лазебна відкрила притулок для жертв домашнього насилля у монастирі Московської церкви, настоятелька якого возить дітей на поклон Гундяєву

Міністерка соцполітики Лазебна відкрила притулок для жертв домашнього насилля у монастирі Московської церкви, настоятелька якого возить дітей на поклон Гундяєву

25 липня, 2021 неділя
22:59
Суспільство

Очільниця Міністерства соціальної політики Марина Лазебна урочисто відкрила в Одесі державний центр допомоги потерпілим від домашнього насильства, що діятиме на базі одного з монастирів міста Одеси

Подробиці розкриває Еспресо.TV.

В опублікованому 23 липня 2021 року пресрелізі на сайті Мінсоцполітики церковна установа згадується просто як "монастир", без зазначення конфесійної приналежності та особи керівника.

"У закладі постраждалі від насильства зможуть отримати повний спектр необхідної допомоги від фахівців соціальних служб міста Одеса та прихисток, проживання та харчування, які забезпечить монастир", - зазначається в повідомленні.

Решту подробиць можна знайти на сторінці Одеської єпархії УПЦ Московського патріархату

Як з'ясувалося, йдеться про Свято-Архангело-Михайлівський жіночий монастир, що в історичному середмісті Одесі. Керує ним ігуменя Серафима (Шевчик), довірена особа скандального митрополита Одеського Агафангела.

Як наголошують в єпархії, відкриття притулку теж відбулося з благословення Агафангела.
 


Ігуменю Серафиму видно і на світлинах з сайті Міністерства, й на відео УПЦ МП. На урочистому відкритті вона стоїть поряд з міністеркою Лазебною.

Довідка

Ігуменя Серафима (Шевчик) родом з Черкащини. Українка.

Раніше була комсомолкою.

Двічі обиралася депутаткою Одеської міської ради.

Разом з митрополитом Агафангелом підтримувала проросійські сили, зокрема, Партію регіонів та Віктора Януковича.
 


20 лютого 2014 року виступила із заявою про "громадянську війну" в Україні
 


2018 року у відеоінтерв'ю одеській інтернетгазеті Думская.net підтвердила, що возить дітей з Одеси до Москви - на поклон патріарху московському Кирилу (Гундяєву)


Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Одеса
РПЦ
Патріарх Кирило
УПЦ МП
Мінсоцполітики
московський патріархат
Міністерство соціальної політики
Гундяєв
Марина Лазебна
домашнє насилля
Читайте також:
Микола Княжицький
24 липня, 2021 субота
Росія і Зеленський одночасно почали боротьбу з українською мовою, - Княжицький
Ігор Рейзлін
25 липня, 2021 неділя
Олімпіада-2020: Який вигляд має медальний залік Ігор у Токіо
23 липня, 2021 п'ятниця
"Представництва" Криму і "ДНР" у Франції та російська компанія Wildberries: Зеленський запровадив санкції проти 6 людей і 10 юридичних осіб
Київ
+27
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.95
    Купівля 26.95
    Продаж 27.2
  • EUR
    Купівля 31.67
    Продаж 32.09
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, неділя
25 липня
22:31
У РФ п'ять тижнів поспіль тримається рекордна смертність від COVID-19
22:10
У відповідь на "вогняний терор" Ізраїль скоротив межі риболовлі біля узбережжя Гази
21:56
На Черкащині в будинок підприємця жбурнули гранату
21:35
Газета The Wall Street Journal розповіла, про що Тихановська домовлялася у Вашингтоні
21:14
Із семи КПВВ на Донбасі росіяни та найманці не блокують лише один
20:52
Від важкої хвороби та смерті рятує лише щеплення від COVID-19, - Мінохорониздоров'я
20:30
Цього дня загарбники всадили 5 куль в 16-річного патріота України з Донецька Степана Чубенка
20:02
Ексклюзив
Китай в Україні цікавить земля та шляхи доставки, а керуватиме всім Росія. Попередження від професора Зубова
19:21
За самосуд над викладачкою переслідують ветерана АТО-ООС, що отримав на війні інвалідність
19:00
Інфографіка
Ольга Харлан
Олімпіада-2020: За кого українцям вболівати 26 липня
18:49
Як врятувати подружжя. Поради від голови УГКЦ
18:18
В Алушті окупанти заборонили виступати вуличним музикам
18:00
Путін нагородив орденом свого касира Ковальчука
17:40
У Бердянську під час руху загорілася маршрутка
17:27
До Китаю прийшов тайфун "Ін-Фа". Евакуйовано 300 тис. людей, скасовано авіарейси
17:11
Ігор Рейзлін
Олімпіада-2020: Який вигляд має медальний залік Ігор у Токіо
16:50
Росіяни поранили з гранатомету українського воїна
16:30
В Україні вакцинацію можна буде засвідчити через смартфон
16:02
У жителя Буковини, що облив нечистотами викладачку, під час обшуку виявили зброю
15:44
Інфографіка
Стало відомо, де найчастіше ув'язнюють в Європі
15:20
На Полтавщині самоскид зім'яв легковика: 4 загиблих
14:57
Дрон Ingenuity
Гелікоптер NASA здійснив рекордний політ на Марсі
14:37
Ігор Рейзлін
Олімпіада-2020: Рейзлін приніс Україні другу медаль Ігор у Токіо
14:11
карантин
В Україні під час нового локдауну пропонують дозволити працювати підприємствам з вакцинованими співробітниками
13:46
Ігор Рейзлін
Олімпіада-2020: Фехтувальник Рейзлін не зміг вийти до фіналу Ігор у Токіо
13:32
1+1
Закон не містить винятків для серіалів, навіть якщо вони створені за сприяння президента, - медіаюрист про показ серіалів на "1+1" російською мовою
13:15
Дар'я Білодід
Олімпіада-2020: Бронзова медалістка Токіо Білодід вирішила призупинити кар'єру
12:48
Повінь, Бельгія
Бельгію вдруге за тиждень охопили потужні повені
12:23
черга на кордоні
У ДПСУ назвали найпопулярніші серед українських туристів країни
11:50
Ігор Рейзлін (ліворуч)
Олімпіада-2020: Українець Рейзлін вийшов до півфіналу Ігор у Токіо
11:27
Річард Бренсон
Мільярдерів Безоса та Бренсона відмовилися визнавати астронавтами
11:07
Еліна Світоліна
Олімпіада-2020: Світоліна стартувала у Токіо з нервової перемоги
10:34
США стрілянина
У США сталася стрілянина на реп-концерті, є загиблі
10:01
Ласіна Траоре (праворуч)
УПЛ: результати матчів 1-го туру чемпіонату України
09:45
Андрій Андрейків
"Мінський формат себе вичерпав", – правник-міжнародник Андрій Андрейків
09:43
паспорт РФ
У Раді пропонують позбавляти громадянства за добровільне отримання паспорта РФ
09:20
вакцинація на арені львів
За добу в Україні вакцинували від коронавірусу 71 571 людину
08:55
Георгій Зантарая (у білому кімоно)
Олімпіада-2020: Український чемпіон світу з дзюдо провалився на третіх поспіль Іграх
08:31
коронавірус
В Україні за добу зафіксовано 286 нових випадків COVID-19
08:21
Денис Берінчик
Український боксер Берінчик переміг бійця UFC у поєдинку на голих кулаках
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV