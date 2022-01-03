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Головна війна з Росією Міністерка закордонних справ Німеччини летить до США обговорювати Україну та Росію

Міністерка закордонних справ Німеччини летить до США обговорювати Україну та Росію

3 січня, 2022 понедiлок
17:23

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок 5 січня почне візит до Вашингтона

Про це повідомляє Reuters.

Бербок обговорить зі Держсекретарем США Ентоні Блінкеном та іншими політиками війну між РФ та Україною.

За словами речника, інші теми першого офіційного візиту Бербок до Сполучених Штатів включатимуть майбутній діалог із Росією, клімат, зовнішню політику та зміцнення демократії.

За даними ЗМІ, канцлер Німеччини Олаф Шольц хоче вже в січні зустрітися з російським президентом Володимиром Путіним.
 

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переговори
Німеччина
США
Ентоні Блінкен
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