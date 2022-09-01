Міністр фінансів Британії вірить, що G7 ухвалить рішення про обмеження ціни на нафту з РФ
Міністр фінансів Великої Британії сподівається, що країни G7 погодяться на обмеження ціни на експорт російської нафти
Про це пише CNN.
Міністр фінансів Великої Британії Надім Захаві заявив у четвер, що він сподівається, що міністри G7 погодять у п’ятницю схему обмеження цін на експорт російської нафти.
Виступаючи на заході, організованому Вашингтонським аналітичним центром American Enterprise Institute, Захаві сказав, що основною причиною його перебування в США було "подолати розрив цін на нафту".
"У нас завтра важлива зустріч з міністрами фінансів Великої сімки, і я сподіваюся, що ми зможемо зробити заяву, яка означатиме, що ми зможемо рухатися вперед, щоб досягти ліміту ціни на нафту", — сказав він.
Видання пояснює, що російський уряд заробляє на експорті енергоносіїв стільки ж грошей, скільки було до вторгнення в Україну. Тим часом у всьому світі зростає інфляція. З обмеженнями цін барелі російської нафти теоретично можуть потрапити на світовий ринок, уникнувши таким чином подальшого скорочення пропозиції, але Москва не зможе продовжувати отримувати значні прибутки.
- Міністри фінансів країн Групи семи (G7) під час віртуальної зустрічі в п’ятницю, 2 вересня, мають намір схвалити план щодо обмеження цін на російську нафту. Проте в G7 зберігаються суттєві розбіжності щодо цієї пропозиції. Певні держави мають різні погляди щодо того, скільки країн за межами G7 повинні погодитися на обмеження ціни, щоб воно працювало.
- За даними ЗМІ, G7 прагне запровадити механізм обмеження цін на експорт російської нафти до 5 грудня, коли набудуть чинності санкції Європейського Союзу, що забороняють морський імпорт сирої нафти з РФ.
- Тим часом сьогодні, 1 вересня, Росія пригрозила ембарго країнам, які підтримають встановлення граничних цін на нафту з РФ.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.45
Купівля 39.45Продаж 40.24
-
EUR
Купівля 39.41Продаж 40.41
- Актуальне
- Важливе