Про це пише CNN.

Міністр фінансів Великої Британії Надім Захаві заявив у четвер, що він сподівається, що міністри G7 погодять у п’ятницю схему обмеження цін на експорт російської нафти.

Виступаючи на заході, організованому Вашингтонським аналітичним центром American Enterprise Institute, Захаві сказав, що основною причиною його перебування в США було "подолати розрив цін на нафту".

"У нас завтра важлива зустріч з міністрами фінансів Великої сімки, і я сподіваюся, що ми зможемо зробити заяву, яка означатиме, що ми зможемо рухатися вперед, щоб досягти ліміту ціни на нафту", — сказав він.

Видання пояснює, що російський уряд заробляє на експорті енергоносіїв стільки ж грошей, скільки було до вторгнення в Україну. Тим часом у всьому світі зростає інфляція. З обмеженнями цін барелі російської нафти теоретично можуть потрапити на світовий ринок, уникнувши таким чином подальшого скорочення пропозиції, але Москва не зможе продовжувати отримувати значні прибутки.

Міністри фінансів країн Групи семи (G7) під час віртуальної зустрічі в п’ятницю, 2 вересня, мають намір схвалити план щодо обмеження цін на російську нафту. Проте в G7 зберігаються суттєві розбіжності щодо цієї пропозиції. Певні держави мають різні погляди щодо того, скільки країн за межами G7 повинні погодитися на обмеження ціни, щоб воно працювало.

За даними ЗМІ, G7 прагне запровадити механізм обмеження цін на експорт російської нафти до 5 грудня, коли набудуть чинності санкції Європейського Союзу, що забороняють морський імпорт сирої нафти з РФ.

Тим часом сьогодні, 1 вересня, Росія пригрозила ембарго країнам, які підтримають встановлення граничних цін на нафту з РФ.

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