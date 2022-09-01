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Міністри фінансів країн Великої сімки планують схвалити план обмежень цін на нафту з РФ, – ЗМІ

1 вересня, 2022 четвер
05:05
Економіка нафта корабель

Міністри фінансів країн Великої сімки (G7) під час віртуальної зустрічі в п’ятницю мають намір схвалити план щодо обмеження цін на російську нафту

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела, пише Українська правда.

"Серед ключових моментів, які обговорюються, є ціна, за якою буде встановлено обмеження. Чиновники намагаються знайти баланс між обмеженням російських доходів і збереженням стимулів для Росії продавати свою нафту. За словами осіб, знайомих із планом обмежень цін, він стосуватиметься нафтопродуктів, таких як мазут, ще одного основного російського експорту", - йдеться у новині.

Зазначається, що європейські чиновники сумніваються, що план матиме серйозний вплив на ціни.

Санкції ЄС щодо страхування та фінансових послуг для російської нафти мають набути чинності 5 грудня. Відповідно до плану обмеження цін, заборона ЄС на страхування буде скасована, що дозволить західним компаніям продовжувати надавати фінансові послуги з транспортування та продажу нафти. Російська нафта буде надходити за межі США і Європи за встановленою ціною.

Проте в G-7 зберігаються важливі розбіжності щодо цієї пропозиції. Офіційні особи мають різні погляди щодо того, скільки країн за межами G-7 повинні погодитися на обмеження ціни, щоб воно працювало.

Оскільки країни G-7 самі намагаються повністю заборонити імпорт російської нафти, план спирається на готовність інших глобальних покупців в Африці, Азії та інших країнах дотримуватися пропозиції щодо обмеження ціни.

Європейські чиновники кажуть, що ЄС також досі бореться з проблемами щодо реалізації плану.

Як зазначає видання, блоку бракує централізованих санкційних повноважень, які є у США, що дозволяє окремим державам-членам заохочувати страхові та банківські компанії залишатися на ринку та не припиняти бізнес через страх порушити правила.

Представники ЄС також кажуть, що в блоці можуть бути складні дискусії щодо погодження внесення змін на заборону страхування, таке рішення мають схвалити всі 27 держав-членів.

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