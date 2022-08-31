Інфляція у єврозоні досягла рекордних 9,1%

Такі попередні оцінки Євростат оприлюднив 31 серпня.

Інфляція у серпні очікувано становитиме 9,1%, тоді як у липні становила 8,9%, що також було історичним максимумом.

За категоріями, найбільше зросли ціни на енергоносії (38,3% - що, втім, менше, ніж липневий показник 39,6%), харчові продукти, алкоголь і тютюн (10,6%).

Відомо, що до єврозони входять Бельгія, Німеччина, Естонія, Ірландія, Греція, Іспанія, Франція, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Австрія, Португалія, Словаччина, Словенія та Фінляндія.

У липні інфляція в єврозоні встановила новий історичний максимум і пришвидшилася до 8,9%. Для приборкання високих цін в єврозоні уряди 19 країн блоку виділили мільярди євро на підтримку домогосподарств. Попри це, Франція та Іспанія продовжили встановлювати рекорди за інфляцією.

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