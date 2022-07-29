У липні інфляція у ЄС досягла рекордної позначки у майже 9%, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg, який наводить дані Євростату.

У червні інфляція в країнах єврозони становила 8,6%. У липні зростання споживчих цін, як і раніше, зумовлено стрімким зростанням цін на енергоносії та продукти харчування. Липнева цифра перевищила очікування економістів, опитаних агентством Bloomberg, які прогнозували зростання цін на 8,7%.

"Після уповільнення в червні базова інфляція, яка не включає короткострокові коливання цін на енергоносії та продукти харчування, також досягла рекорду в 4%. Член ради директорів Європейського центробанку Мартінс Казакс після засідання регулятора у липні закликав до "досить значного" підвищення ставки на наступній зустрічі ЄЦБ у вересні. Разом із ЄЦБ з рекордною інфляцією борються і у США, в рамках чого Федрезерв підвищив свою ставку на 75 базисних пунктів вдруге поспіль", - пишуть у Bloomberg.

Для приборкання високих цін в єврозоні уряди 19 країн блоку виділили мільярди євро на підтримку домогосподарств. Попри це, Франція та Іспанія продовжили встановлювати рекорди за інфляцією.