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У липні інфляція у ЄС досягла рекордної позначки у майже 9%, - Bloomberg

29 липня, 2022 п'ятниця
20:18
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У липні інфляція в єврозоні встановила новий історичний максимум і пришвидшилася до 8,9%

Про це повідомляє Bloomberg, який наводить дані Євростату.

У червні інфляція в країнах єврозони становила 8,6%. У липні зростання споживчих цін, як і раніше, зумовлено стрімким зростанням цін на енергоносії та продукти харчування. Липнева цифра перевищила очікування економістів, опитаних агентством Bloomberg, які прогнозували зростання цін на 8,7%.

"Після уповільнення в червні базова інфляція, яка не включає короткострокові коливання цін на енергоносії та продукти харчування, також досягла рекорду в 4%. Член ради директорів Європейського центробанку Мартінс Казакс після засідання регулятора у липні закликав до "досить значного" підвищення ставки на наступній зустрічі ЄЦБ у вересні. Разом із ЄЦБ з рекордною інфляцією борються і у США, в рамках чого Федрезерв підвищив свою ставку на 75 базисних пунктів вдруге поспіль", - пишуть у Bloomberg.

Для приборкання високих цін в єврозоні уряди 19 країн блоку виділили мільярди євро на підтримку домогосподарств. Попри це, Франція та Іспанія продовжили встановлювати рекорди за інфляцією.

  • Нагадаємо, у липні в Україні рівень безробіття сягнув рекордних 35%
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