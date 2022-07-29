У липні в Україні рівень безробіття сягнув рекордних 35%, – НБУ
Через повномасштабну війну, яка триває вже понад п’ять місяців, рівень безробіття у липні сягнув 35%
Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ за липень.
Аналітики НБУ пишуть, що через глибокий спад економічної активності та міграцію унаслідок безпекових ризиків у прифронтових регіонах значна частина населення втратила роботу.
Рівень безробіття значно зріс також внаслідок вибуття частини населення з робочої сили передусім через те, що вимушені мігранти часто не мали пошук роботи за основний пріоритет.
"Утім, якби мігранти залишалися в Україні та активно шукали роботу, рівень безробіття зріс би ще більше", – додали в регуляторі.
Крім цього, частково стримувала нарощення безробіття також мобілізація.
До кінця року рівень безробіття скоротиться з пікових значень у ІІ кварталі 2022 року завдяки відновленню економіки та збільшенню попиту на робочу силу.
У НБУ також прогнозують, що навіть після закінчення активних бойових дій, безробіття знижуватиметься повільно та залишатиметься на високих позиціях. Це пояснюватиметься довгостроковими наслідками війни.
- Нагадаємо, через війну з України вже виїхали 57 тисяч айтівців
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