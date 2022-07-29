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У липні в Україні рівень безробіття сягнув рекордних 35%, – НБУ

29 липня, 2022 п'ятниця
15:14
Економіка безробіття

Через повномасштабну війну, яка триває вже понад п’ять місяців, рівень безробіття у липні сягнув 35%

Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ за липень.

Аналітики НБУ пишуть, що через глибокий спад економічної активності та міграцію унаслідок безпекових ризиків у прифронтових регіонах значна частина населення втратила роботу.

Рівень безробіття значно зріс також внаслідок вибуття частини населення з робочої сили передусім через те, що вимушені мігранти часто не мали пошук роботи за основний пріоритет.

"Утім, якби мігранти залишалися в Україні та активно шукали роботу, рівень безробіття зріс би ще більше", – додали в регуляторі.

Крім цього, частково стримувала нарощення безробіття також мобілізація.

До кінця року рівень безробіття скоротиться з пікових значень у ІІ кварталі 2022 року завдяки відновленню економіки та збільшенню попиту на робочу силу.

У НБУ також прогнозують, що навіть після закінчення активних бойових дій, безробіття знижуватиметься повільно та залишатиметься на високих позиціях. Це пояснюватиметься довгостроковими наслідками війни.

  • Нагадаємо, через війну з України вже виїхали 57 тисяч айтівців

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НБУ
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