Про це він написав у Twitter.

Бен Воллес висловив вдячність усім, хто був готовий його підтримати у виборах.

"Після ретельного розгляду та обговорення з колегами та родиною я прийняв рішення не брати участь у боротьбі за лідерство Консервативної партії. Я дуже вдячний усім моїм колегам у парламенті та членам ширшого кола, які пообіцяли мене підтримати", - написав він у Twitter.

За інформацією Sky News, результати нового опитуванням членів Консервативної партії свідчили, що Воллес перемагав всіх основних претендентів, включаючи міністерку закордонних справ Ліз Трасс.

7 липня Борис Джонсон оголосив про відставку.

Британська міжнародна інтернет-компанія з дослідження ринку та аналітики даних YouGov провела опитування та визначила основного претендента на місце Бориса Джонсона. Ним став Бен Воллес.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес запевнив, що без Джонсона політика країни на підтримку України не зміниться.

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