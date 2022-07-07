Про це інформує SkyNews з посиланням на опитування британської міжнародної інтернет-компанії YouGov.

Згідно з опитуванням членів партії Торі, головним фаворитом на місце Бориса Джонсона є міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

Крім інших претендентів, він зокрема обганяє і міністерку закордонних справ Ліз Трасс.

На початку червня Борис Джонсон вже був близьким до відставки.

6 червня 211 депутатів Консервативної партії проголосували проти відставки Джонсона, а 148 відставку підтримали. Таким чином прем'єр утримався на посаді.

У Великій Британії з вечора 5 липня вже щонайменше 15 міністрів кабінету Бориса Джонсона пішли у відставку. 6 липня до них приєдналася міністерка промисловості Великої Британії Лі Роулі. В результаті загальна кількість міністрів, що пішли у відставку сягнула 12.

Уже 7 липня стало відомо, що Борис Джонсон подасть у відставку з посади прем'єр-міністра Великої Британії та лідера Консервативної партії

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