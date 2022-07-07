Міністр оборони Британії Воллес є першим претендентом на посаду Джонсона, - опитування YouGov
Британська міжнародна інтернет-компанія з дослідження ринку та аналітики даних YouGov провела опитування та визначила основного претендента на місце Бориса Джонсона
Про це інформує SkyNews з посиланням на опитування британської міжнародної інтернет-компанії YouGov.
Згідно з опитуванням членів партії Торі, головним фаворитом на місце Бориса Джонсона є міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.
Крім інших претендентів, він зокрема обганяє і міністерку закордонних справ Ліз Трасс.
- На початку червня Борис Джонсон вже був близьким до відставки.
- 6 червня 211 депутатів Консервативної партії проголосували проти відставки Джонсона, а 148 відставку підтримали. Таким чином прем'єр утримався на посаді.
- У Великій Британії з вечора 5 липня вже щонайменше 15 міністрів кабінету Бориса Джонсона пішли у відставку. 6 липня до них приєдналася міністерка промисловості Великої Британії Лі Роулі. В результаті загальна кількість міністрів, що пішли у відставку сягнула 12.
- Уже 7 липня стало відомо, що Борис Джонсон подасть у відставку з посади прем'єр-міністра Великої Британії та лідера Консервативної партії
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