Про це повідомляє The Guardian.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що, на його думку, немає ризику різкої зміни політики щодо підтримки України, тому що він "прагнув протягом усього цього процесу досягти міжпартійного консенсусу" щодо військової допомоги.

Глава Міноборони сказав, що, на його думку, немає ризику різкої зміни політики щодо підтримки України, тому що він "прагнув протягом усього цього процесу досягти міжпартійного консенсусу" щодо військової допомоги.

Воллес зауважив, що, хоча Джонсону "неймовірно сумно" залишати пост прем'єр-міністра, "вся політична система підтримує те, що ми робимо в Україні".

"Я не очікую, що це взагалі закінчиться", – сказав Воллес.

Воллес не став виключати можливість того, що він балотуватиметься на посаду прем'єр-міністра замість Бориса Джонсона.

7 липня Борис Джонсон оголосив про відставку.

Британська міжнародна інтернет-компанія з дослідження ринку та аналітики даних YouGov провела опитування та визначила основного претендента на місце Бориса Джонсона. Ним став Бен Воллес.

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