Міністр оборони Італії про організацію замаху на нього: "Якби були реальні загрози, я би знав"
Італійський міністр оборони Гвідо Крозетто не вірить у те, що заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв замовив бойовикам ПВК "Вагнера" його вбивство
Про це він написав у Twitter.
Очільник оборонного відомства Італії зазначив, що не хотів би "розпалювати ще одного марного приводу для конфлікту".
"Я не відчуваю загрози і впевнений, що за мою голову немає нагороди чи чогось іще", - написав міністр.
"Якби були реальні ризики або загрози такого масштабу, я обов'язково був би проінформований про них, а цього ніколи не було", – додав Крозетто.
- Раніше ЗМІ писали, що Кремль нібито планує замах на міністра оборони Гвідо Крозетто, за який було призначено винагороду в розмірі $15 млн.
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