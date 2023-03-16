Про це він написав у Twitter.

Очільник оборонного відомства Італії зазначив, що не хотів би "розпалювати ще одного марного приводу для конфлікту".

"Я не відчуваю загрози і впевнений, що за мою голову немає нагороди чи чогось іще", - написав міністр.

"Якби були реальні ризики або загрози такого масштабу, я обов'язково був би проінформований про них, а цього ніколи не було", – додав Крозетто.