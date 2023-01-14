Про це в п’ятницю, 13 січня, повідомило видання Bild, посилаючись на кілька джерел.

Стверджується, що ініціатива про відставку виходила від самої Ламбрехт, а не від канцлера Олафа Шольца. Наразі обговорюється, коли саме Ламбрехт оголосить про відставку й хто буде її наступником (або наступницею).

Як стало відомо Bild, рішення щодо наступника Ламбрехт має бути ухвалене швидко. Як її можлива наступниця наразі згадується федеральна уповноважена у справах збройних сил Єва Хьогль. Також – парламентський державний секретар оборони Сємтьє Меллер.

Після відставки Ламбрехт має право на пенсію в розмірі 5000 євро з 65 років.

За даними Sueddeutsche Zeitung, відставка міністерки оборони Німеччини може відбутись уже наступного тижня.

Як повідомлялося, міністерку оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт усе частіше критикують через проблему з нестачею боєприпасів, артилерійських снарядів і ракет на складах Бундесверу. Нещодавно до цього списку додався скандал із новітніми БМП Puma, коли всі одиниці цієї техніки вийшли з ладу після тижня навчань.

Нещодавно Ламбрехт вкотре піддали різкій критиці за її новорічне відео, яке було оприлюднене в Instagram. У ньому вона підбиває підсумки 2022 року, але її слова неодноразово заглушаються свистом ракет і вибухами петард.

Після невдалого новорічного привітання міністерки оборони Німеччини лідери опозиційних союзних партій ХДС і ХСС зажадали її відставки. У федеральному уряді, однак, підтвердили довіру до Ламбрехт.

Bild зазначає, що, згідно з опитуваннями, Ламбрехт займає останню сходинку серед двадцяти найпопулярніших міністрів Німеччини. В іншому опитуванні, яке наводить Sueddeutsche Zeitung, за її відставку виступили 2/3 респондентів.

Видання серед причин відставки називає також надто слабку і повільну допомогу Україні після російської агресії у лютому 2022 року, коли міністерша раділа з того, що відправила 5 тис. шоломів у той час, коли Київ та інші міста атакували тисячі російських ракет.

Також їй згадують, що у час, коли канцлер Шольц говорив про переломний момент у політиці підтримки України, вона заявляла про потребу роззброєння.

Відзначимо, що чутки про відставку Ламбрехт виникли напередодні зустрічі у форматі Рамштайн, на якій, як очікується, мають ухвалити рішення про передачу Україні танків Leopard. Саме Німеччині, як виробнику цієї зброї, належить першочергове рішення.

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